Governador Cláudio Castro participou da inauguração - Rogerio Santana/GOV RJ

Governador Cláudio Castro participou da inauguraçãoRogerio Santana/GOV RJ

Publicado 11/12/2021 15:45

Rio - O governador Cláudio Castro inaugurou, neste sábado (11), a primeira Central de Monitoramento do Programa Expresso Turístico, no posto do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) da Polícia Militar da Linha Vermelha, localizado na entrada da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A iniciativa alia ação operacional com tecnologia e tem como objetivo fortalecer o planejamento de segurança em corredores turísticos.

De acordo com o Governo, o programa terá à disposição 20 motocicletas e contará com uma equipe de 30 policiais militares, treinados por instrutores especializados do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Os PMs motociclistas farão o patrulhamento motorizado ao longo da Linha Vermelha, principal via de acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), e áreas do entorno, seguindo as informações da central de monitoramento.

"Com esse monitoramento realizado pela central, vamos oferecer ainda mais segurança aos moradores e turistas. A Ilha do Governador é um local onde moram mais de 400 mil pessoas, e ainda temos o Aeroporto do Galeão, que é um ativo importantíssimo do nosso estado, porta de entrada do Rio de Janeiro. É um equipamento incentivador do turismo que hoje está subutilizado e temos que trabalhar duramente para recuperar", afirmou o governador Cláudio Castro.

As telas da central de monitoramento receberão imagens em tempo real das câmeras instaladas ao longo da Linha Vermelha. Os policiais militares que trabalharão como operadores da central foram treinados, especificamente para essa função, por especialistas da Coordenadoria Especializada de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cetic) da SEPM.

"Esse modelo de policiamento, que alia ação operacional com tecnologia, vai contribuir muito para oferecer mais segurança num importante corredor de entrada e saída de turistas que visitam o Rio de Janeiro, e também para os milhares de trabalhadores que circulam diariamente pela Linha Vermelha", explica o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires Marinho.