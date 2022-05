Faixa será estendida em passarela na frente do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopegia (Into) - Agencia O Dia

Rio - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) anunciou, nesta quarta-feira (11), que terá ações em alusão ao Maio Amarelo, campanha de conscientização para segurança no trânsito. Uma faixa com a frase "Segurança no trânsito: juntos salvamos vidas!" será estendida em passarela em frente ao prédio onde funciona a unidade especializada de saúde e também serão distribuídos folhetos alertando para o risco da imprudência.

De acordo com o Into, somente no primeiro trimestre deste ano, cerca 25% dos pacientes transferidos para o hospital, encaminhados de outras unidades de saúde, sofreram algum tipo de acidente de trânsito. O levantamento faz parte de um mapeamento, iniciado em janeiro, que tem como finalidade identificar os principais tipos de acidente, as consequentes lesões ortopédicas e sequelas causadas por eles.



"Apesar de não possuir atendimento de emergência, o Into recebe muitas vítimas de acidentes de trânsito encaminhadas de outras unidades de saúde. É importante entender o perfil desses pacientes e os modais que registram mais acidentes para adotarmos estratégias de prevenção", explica a diretora instituto, Germana Bahr.



Os acidentes com motos foram os mais registrados, representando 55% dos casos de trauma recebidos pelo Instituto. Em seguida, estão as vítimas de atropelamentos (26%), além dos incidentes com bicicletas (13%) e carros (6%). Os jovens adultos do sexo masculino, com idade entre 20 e 39 anos, representam o maior número de internados.

Além da faixa, a mobilização também deve acontecer dentro do instituto, com a distribuição de laços amarelos para funcionários, pacientes e familiares, e pela entrega de folhetos explicativos que conscientizam sobre a data. Nas redes sociais, uma série de publicações irá alertar sobre a segurança no trânsito, com vídeos de ortopedistas falando sobre as principais lesões causadas por esse tipo de acidente.



De acordo com o Into, também está prevista criação de um aplicativo voltado para estimular a atenção no trânsito. O projeto será desenvolvido com a ajuda de crianças e adolescentes que irão participar de um hackathon — uma espécie de maratona de programação — realizado pelo INTO em parceria com o Detran-RJ e a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), no fim de maio.



"É uma ação voltada para ampliar a conscientização sobre o tema entre crianças e adolescentes, contribuindo para a formação de cidadãos que respeitem a legislação e, futuramente, não se envolvam em acidentes de trânsito", conclui a diretora.