Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação / TJ-RJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de JaneiroDivulgação / TJ-RJ

Publicado 11/05/2022 18:11

Rio - Um clínica odontológica localizada em Irajá, Zona Norte do Rio, foi condenada depois que uma dentista deixou cair um instrumento na boca de uma criança de oito anos, fazendo com que ela engolisse e se engasgasse. A menina e a mãe receberão, respectivamente, R$ 10 mil e R$ 5 mil por danos morais em decisão tomada no final de abril no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

O caso aconteceu em março de 2020, durante uma consulta para a colocação de um aparelho ortodôntico. A dentista estava ensinando a como ele deve ser apertado em casa. Entretanto, a profissional deixou a chave ortodôntica cair na boca da criança. Depois de se engasgar e engolir o instrumento, a menina foi encaminhada ao hospital.

Na unidade, foi feita uma radiografia que mostrou a chave pontiaguda no estômago. Não houve a necessidade de uma cirurgia porque a profissional afirmou o material seria expelido pelo organismo, o que aconteceu. Antes disso, a menor teve um sangramento ao tentar expelir o instrumento.

"Era da dentista a responsabilidade pelo correto manuseio da chave ortodôntica, restando comprovada a sua conduta imperita e imprudente, além de totalmente dissociada do resultado esperado, a qual gerou um dano à parte autora, impondo-se, portanto, a responsabilização civil da ré", afirmou o relator do processo, o desembargador Alexandre Eduardo Scisinio, na decisão.