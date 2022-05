O fornecimento foi interrompido às 6h e retoma à 00h - Arquivo/Agencia O Dia

Publicado 11/05/2022 10:52

Rio- A Concessionária Águas do Rio realiza desde às 6h desta quarta-feira uma manutenção no sistema de distribuição da Zona Norte. Para executar a operação, a empresa informou que previsou interromper o abastecimento em 28 bairros do Centro, além das zonas Norte e Sul. Por isso, é importante os moradores das áreas afetadas economizem água.

De acordo com a Águas do Rio, a medida acontece pois a adutora que abastece o reservatório do Engenho de Dentro, na Zona Norte, também leva água para essas outras partes da cidade. A previsão é de que a normalização do serviço ocorra por volta de meia-noite.

Os bairros afetados são: Santa Teresa, Cosme Velho Catumbi, Tijuca, Rio Comprido, Andaraí, Maracanã, Praça da Bandeira, Méier, Lins de Vasconcellos, Todos os Santos, Engenho de Dentro, Cachambi, Engenho Novo, Sampaio, Água Santa, Encantado, Rocha, Sampaio, Riachuelo, São Francisco Xavier, Piedade, Pilares, Abolição, Jacaré, Laranjeiras, Leme, Urca e Botafogo.

De acordo com a Águas do Rio, além de aumentar a segurança do sistema, a manutenção fará com que chegue mais água no local, que tem capacidade de receber 20 milhões de litros. A Concessionária faz substituição dos registros por equipamentos mais modernos, inclusive com possibilidade de atuação à distância através do Centro de Operações, de modo a melhorar o controle e a gestão do abastecimento.

Essa ação faz parte do plano de modernização do sistema para a melhora da segurança operacional. Ainda segundo a companhia, três registros que apresentam problemas estão sendo trocados. Dois deles estavam inoperantes.



A Águas do Rio informou, também, que a interrupção no fornecimento de água já havia sido divulgada para que os moradores se preparassem e que a distribuição será retomada gradativamente após a conclusão dos serviços, previsto para o fim do dia. Além das mudanças dos registros, a concessionária vai aproveitar a parada para realizar outros serviços operacionais de melhoria no sistema.