Material apreendido durante operações em comunidades da Zona NorteDivulgação / PMERJ

Publicado 11/05/2022 10:22 | Atualizado 11/05/2022 11:07

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) realizam nesta quarta-feira (11) operações para reprimir o crime organizado nas comunidades do Jorge Turco, Palmeirinha e Mundial, localizadas entre os bairros de Rocha Miranda e Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, as equipes realizam varreduras em busca de criminosos e armas de fogo, além de removerem barricadas em vias da região. Ainda de acordo com a Polícia, na comunidade da Palmeirinha, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto. Dois suspeitos foram atingidos e levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

Até o momento foram apreendidos uma pistola, um simulacro de pistola, duas granadas, três rádios transmissores e material entorpecente a ser contabilizado.