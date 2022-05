Fachada da 107ª DP (Paraíba do Sul), responsável pela prisão - Reprodução / Google Maps

Fachada da 107ª DP (Paraíba do Sul), responsável pela prisãoReprodução / Google Maps

Publicado 11/05/2022 09:36

Rio - Policiais da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam nesta terça-feira (10) um homem de 26 anos, acusado de tentar matar um adolescente em Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio.

Segundo a corporação, o autor do crime foi localizado em um posto de gasolina, às margens da BR-393. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio.

Os policiais também cumpriram um mandado de prisão contra outro envolvido na autoria do crime, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no último sábado (07).

A Polícia Civil não divulgou mais detalhes sobre o caso. O suspeito foi encaminhado para a 107ª DP (Paraíba do Sul).