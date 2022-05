Trens do ramal de Belford Roxo operam com atrasos nesta quarta-feira - Divulgação

Trens do ramal de Belford Roxo operam com atrasos nesta quarta-feiraDivulgação

Publicado 11/05/2022 06:36 | Atualizado 11/05/2022 06:38

Rio - Passageiros enfrentam problemas nos trens na manhã desta quarta-feira. De acordo com a SuperVia, o ramal de Belford Roxo está operando com 1h20 de atraso. No entanto, a concessionária não informou o motivo do intervalo irregular. Os demais ramais estão circulando normalmente.



De acordo com a SuperVia, os clientes estão sendo avisados por meio do sistema de áudio dos trens e estações.

Nas redes sociais, os passageiros não pouparam críticas ao serviço. "Falta de respeito com os usuários. Devem estar querendo novo aumento de passagem", disse um. "O que falta para que as autoridades suspendam a licença da concessionária? Multas e advertências sequer são lidas", questionou outro.

Multa

Segundo ele, o Procon esteve nas estações e flagrou atrasos, falta de condições de acessibilidade e risco à segurança dos passageiros, visto que o espaço entre o trem e a plataforma estava inadequado. Esta é a primeira multa aplicada desde a implantação do Programa Estação Segura, que é uma força-tarefa para levar mais segurança aos passageiros dos trens e verificar possíveis irregularidades nos ramais.



Ainda há outros 16 autos de infração flagrados nas estações que estão em análise e podem gerar novas multas para a concessionária. Nas redes sociais, o governador afirmou que não irá descansar "enquanto a SuperVia não oferecer um serviço digno à população fluminense".

Força-tarefa