Com o impacto, a criança foi arremessada e o condutor perdeu o controle da direção, caindo - Reprodução

Publicado 11/05/2022 09:06 | Atualizado 11/05/2022 09:11



Rio - A mulher atropelada com o filho no último domingo (8), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebeu alta do Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, na tarde desta terça-feira (10). Tamires da Silva Soares de Souza, de 32 anos, e o menino Daniel Soares de Sousa, de 4 anos, foram atingidos por uma motocicleta quando atravessavam a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no bairro São Bento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, antes de deixar a unidade, Tamires precisou passar por cirurgia por conta de fraturas que sofreu em ossos da perna esquerda. Já o menino permanece internado em estado grave, mas estável. Ele sofreu politraumatismo com afundamento de crânio, fratura de fêmur e face. A criança passou por procedimentos cirúrgicos para correção do afundamento e por conta da fratura, além de sutura do rosto.



O atropelamento aconteceu na tarde de domingo, quando mãe e filho estavam no canteiro que separa as pistas da via, aguardando para atravessar, até que um carro os deixa passar. Eles então atravessam correndo, mas são surpreendidos pela moto, que os atropela. Com o impacto, a criança foi arremessada e o condutor perdeu o controle da direção, caindo alguns metros à frente.



O motociclista Vanderlei Moreira de Macedo, de 46 anos, também foi encaminhado para o mesmo hospital, por conta de dores nos braços, mãos e tórax. Ele foi avaliado e teve alta ainda no domingo, após imobilização, medicações e orientações para atendimento ambulatorial. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos) e as investigações estão em andamento.