Com o impacto, a criança foi arremessada e o condutor perdeu o controle da direção, caindoReprodução

Publicado 09/05/2022 09:03 | Atualizado 09/05/2022 10:11

Rio - Uma mulher e o filho, de apenas 4 anos, foram atropelados por uma motocicleta, na tarde deste domingo (8), quando atravessavam a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados para o local por volta das 14h10, onde encontraram Tamires da Silva Soares de Souza, de 32 anos, e Vanderlei Moreira de Macedo, de 46, feridos.

De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, mãe e filho estavam no canteiro que separa as pistas da via, aguardando para atravessar. Nas imagens, é possível ver que duas pessoas atravessam, mas Tamires e a criança aguardam, até que um carro prata para. A mãe e o menino então atravessam correndo, mas são surpreendidos pela moto, que os atropela. Com o impacto, a criança é arremessada e o condutor perde o controle da direção, caindo alguns metros à frente. Confira.

Mãe e filho são atropelados por motocicleta em Duque de Caxias

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/FYtib8nviv — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2022

O menino, identificado como Daniel Soares de Souza, foi socorrido antes da chegada dos bombeiros, por motoristas que passaram no local. Ele deu entrada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e foi diagnosticado com politraumatismo com afundamento de crânio, fratura de fêmur e face. A vítima passou por cirurgia para correção do afundamento, da fratura e sutura do rosto. O estado de saúde dele é grave, mas estável.

Tamires e Vanderlei foram encaminhados pelos bombeiros para a mesma unidade de saúde. A mulher chegou ao local com dores na perna esquerda. Após avaliação e exames, foi constatada fratura de ossos da perna esquerda. A mãe passou por procedimento cirúrgico e segue internada, com quadro médico estável. Já o moticiclista se queixou de dores nos braços, mãos e tórax. Ele foi avaliado e teve alta às 21h25, após imobilização, medicações e orientações para atendimento ambulatorial.

Em nota, a Polícia Militar informou que não houve registro do atropelamento. Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos) e as investigações estão em andamento.