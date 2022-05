A delegada Adriana Belém foi um dos alvos da Operação Calígula - Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 11/05/2022 07:28 | Atualizado 11/05/2022 08:41

Rio - A Prefeitura do Rio exonerou a delegada licenciada Adriana Belém, presa durante a Operação Calígula , deflagrada na manhã desta terça-feira, do cargo de assessora da Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da cidade desta quarta-feira. Ela teve a prisão preventiva deferida pela Vara Especializada do Tribunal de Justiça, após agentes localizarem no apartamento de Adriana, em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, quase R$ 2 milhões em espécie alocados em bolsas de sapato de marcas de luxo

Adriana foi nomeada mês passado para um cargo na Secretaria Municipal de Esporte do Rio. De acordo com o portal da transparência, o salário dela é de R$ 8.345,14.



Para os promotores de Justiça, o valor encontrado na residência de Belém é um forte indício de lavagem de dinheiro. Na decisão, o juiz Bruno Monteiro Ruliere também diz que o valor encontrado na casa da delegada significa que ela tem forte ligação com a organização criminosa investigada na operação. Ele escreveu ainda que sua liberdade pode culminar em possíveis ocultações de provas ou "embaraços aos atos de instrução criminal". O TJRJ informou que o processo tramita em segredo de justiça.

Inicialmente, Adriana foi denunciada por corrupção em razão da liberação das máquinas de caça-níqueis.

Delegada com aparições na mídia

A delegada licenciada entregou a titularidade da 16ª DP em janeiro de 2020, durante a operação Intocáveis II, do Ministério Público do Rio. Na ocasião, seu braço-direito Jorge Luiz Camillo e o inspetor Alex Fabiano Costa de Abreu foram presos por atuarem contra investigações que envolviam a milícia do Rio das Pedras e Muzema, também na Zona Oeste do Rio.

A ligação do chefe de investigação da 16ª DP com o grupo paramilitar era tão grande que ele era conhecido como o "Amigo da 16" pelos criminosos. O policial foi flagrado em várias conversas com o PM reformado Ronnie Lessa.

Também em 2020, Belém foi candidata a vereadora do município do Rio, pelo Partido Social Cristão (PSC). Ela recebeu mais de 3,5 mil votos, mas não se elegeu. A campanha da delegada contou com apoio de personalidades como os ex-jogadores de futebol, Adriano Imperador, Amoroso, Deco, Djalminha, Edmundo, além dos artistas David Brasil, Dudu Nobre, MC G15 e Xande de Pilares. Nas redes sociais, a delegada compartilhava fotos em festas, passeios de barco e em camarotes na Sapucaí.

Em uma publicação desta segunda-feira (9), Belém aparece presenteando o filho com um carro de luxo blindado. "Para quem andava de bicicleta elétrica até ontem, estar de blindado agora (...) 'Passa nada'. Agora dá licença que o pai 'tá on'", brinca o jovem no vídeo. "Agora não vou mais para a faculdade de bicicleta, estou habilitado. E tudo graças a uma pessoa: minha mamãe linda do meu coração", comenta ele em outro vídeo.