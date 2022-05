A vítima conseguiu recuperar seus pertences - Divulgação/Segurança Presente

Publicado 11/05/2022 09:45 | Atualizado 11/05/2022 09:48

Rio - Policiais militares do programa Segurança Presente prenderam nesta terça-feira (10) à noite um criminoso que realizava assalto com uma faca na orla do bairro de Icaraí, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. De acordo com os agentes, o suspeito estava alterado quando foi encontrado e por isso precisou ser algemado.

De acordo com o programa Segurança Presente, agentes patrulhavam a região de Icaraí de moto quando receberam a informação que um criminoso teria assaltado um pedestre na região com uma faca. Ao realizar buscas, os policiais encontraram o assaltante com a arma do crime, um celular e um cartão de crédito roubados.

O suspeito foi encaminhado para a 77ª DP (Icaraí). Através do banco do cartão de crédito, os agentes conseguiram entrar em contato com a vítima, que foi levada até a delegacia. No local, ela reconheceu o autor do crime e seus pertences. O criminoso foi autuado por roubo e permanece na unidade aguardando a transferência para o sistema prisional.