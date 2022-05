Adriana Belém passou a noite desta terça-feira na Corregedoria da Polícia Civil e nesta manhã foi transferida para o Instituto Penal Oscar Stevenson, presídio em Benfica - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/05/2022 10:07

Rio - A delegada licenciada Adriana Belém chegou ao Instituto Penal Oscar Stevenson, presídio em Benfica, na Zona Norte do Rio, por volta das 9h18 desta quarta-feira, onde vai passar por audiência de custódia no início da tarde. Ela passou a noite na sede da Corregedoria da Polícia Civil. Presa na Operação Calígula após agentes encontrarem R$ 1,8 milhão em espécie sacolas de grife em seu apartamento, em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, Adriana chegou ao presídio em Benfica nesta manhã utilizando um tênis da marca de luxo Gucci e um óculos da também luxuosa Versace.

Adriana foi nomeada mês passado para um cargo na Secretaria Municipal de Esporte do Rio. De acordo com o portal da transparência, o salário dela é de R$ 8.345,14.

Para os promotores de Justiça, o valor encontrado na residência de Belém é um forte indício de lavagem de dinheiro. Na decisão, o juiz Bruno Monteiro Ruliere também diz que o valor encontrado na casa da delegada significa que ela tem forte ligação com a organização criminosa investigada na operação. Ele escreveu ainda que sua liberdade pode culminar em possíveis ocultações de provas ou "embaraços aos atos de instrução criminal". O TJRJ informou que o processo tramita em segredo de justiça. Inicialmente, Adriana foi denunciada por corrupção em razão da liberação das máquinas de caça-níqueis.

Delegada com aparições na mídia

A delegada licenciada entregou a titularidade da 16ª DP em janeiro de 2020, durante a operação Intocáveis II, do Ministério Público do Rio. Na ocasião, seu braço-direito Jorge Luiz Camillo e o inspetor Alex Fabiano Costa de Abreu foram presos por atuarem contra investigações que envolviam a milícia do Rio das Pedras e Muzema, também na Zona Oeste do Rio.

A ligação do chefe de investigação da 16ª DP com o grupo paramilitar era tão grande que ele era conhecido como o "Amigo da 16" pelos criminosos. O policial foi flagrado em várias conversas com o PM reformado Ronnie Lessa.

Também em 2020, Belém foi candidata a vereadora do município do Rio, pelo Partido Social Cristão (PSC). Ela recebeu mais de 3,5 mil votos, mas não se elegeu. A campanha da delegada contou com apoio de personalidades como os ex-jogadores de futebol, Adriano Imperador, Amoroso, Deco, Djalminha, Edmundo, além dos artistas David Brasil, Dudu Nobre, MC G15 e Xande de Pilares. Nas redes sociais, a delegada compartilhava fotos em festas, passeios de barco e em camarotes na Sapucaí.

Em uma publicação desta segunda-feira (9), Belém aparece presenteando o filho com um carro de luxo blindado. "Para quem andava de bicicleta elétrica até ontem, estar de blindado agora (...) 'Passa nada'. Agora dá licença que o pai 'tá on'", brinca o jovem no vídeo. "Agora não vou mais para a faculdade de bicicleta, estou habilitado. E tudo graças a uma pessoa: minha mamãe linda do meu coração", comenta ele em outro vídeo.