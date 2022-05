As visitas guiadas serão realizadas todas às quartas-feiras das 14h às 15h - Divulgação

Publicado 11/05/2022 10:33

Rio- Após dois anos sem promover visitas guiadas por conta da covid-19, a Academia Brasileira de Letras, no Centro do Rio, retomou o serviço. Gratuito, o evento acontece todas às quartas-feiras, das 14h às 15h, exceto feriados. No entanto, é preciso fazer agendamento.

Na visita guiada, o público pode conhecer mais sobre a vida e a obra dos acadêmicos, através de uma apresentação feita por um grupo de atores profissionais.

O visitante tem, ainda, a oportunidade de conhecer os salões que compõem o Petit Trianon, como a sala de trabalho de Machado de Assis, fundador da Casa, e o salão nobre, onde acontecem as posses dos acadêmicos. A atuação dos atores permite que o público faça um verdadeiro passeio pelo tempo, relembrando os grandes nomes da literatura brasileira.

O histórico prédio na Av. Presidente Wilson foi construído para abrigar a representação da França na exposição comemorativa do Centenário da Independência do Brasil, em 1922. No ano seguinte, o governo francês o doou à Academia, que passou a ter ali uma sede fixa. Lá, são realizadas as sessões acadêmicas e as solenidades comemorativas. Entre elas, a posse de um novo membro e o famoso chá das quintas-feiras.

O agendamento da visita guiada deve ser feito de forma online . As vagas serão disponibilizadas a cada semana pelo site da ABL e os grupos não podem ultrapassar 50 pessoas. Das vagas disponíveis, 40 serão destinadas às escolas e 10 para o público geral. A idade mínima é 12 anos.

A Academia Brasileira de Letras fica localizada na Avenida Presidente Wilson, 203, no Castelo. O telefone para mais informações é (21) 3974-2500.