Aline Bronze morre após sofrer acidente grave na Zona NorteReprodução

Publicado 02/05/2022 20:37

Rio - A empresária Aline Oliveira do Nascimento, mais conhecida como Aline Bronze do Complexo do Alemão, morreu após sofrer um grave acidente de moto na Estrada Ademar Bebiano, no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (2). O companheiro de Aline, Moacir Thiago de Jesus Pina, que pilotava a moto no momento da tragédia, sobreviveu aos ferimentos e foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O paciente foi transferido, posteriormente, para uma outra unidade. A família não informou para qual hospital ele foi levado e nem seu estado de saúde.



Um vídeo de uma câmera de segurança da rua flagrou o momento em que um carro faz a manobra para entrar em uma rua, mas a moto com o casal surge em alta velocidade, arremessando o corpo de Aline. Confira!

Vídeo mostra momento do acidente que matou a empresária Aline Bronze em Inhaúma, na Zona Norte. #ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/EzxvI3VJUL — Jornal O Dia (@jornalodia) May 2, 2022

Nas redes sociais, familiares, clientes e admiradores lamentaram a morte da empresária. "Meus sentimentos a toda família da Aline Bronze. Saibam que ela brilhou muito e fez muitas mulheres brilhar aqui na terra por onde ela passou, ela é, foi e sempre será uma inspiração no ramo do bronze. Acredito eu que muitas profissionais do bronze não a invejaram em nenhum momento, mas sim queriam ser ser tão boa quanto ela, tão profissional quanto ela, tão batalhadora quanto ela, a melhor do bronze quanto ela foi", escreveu uma amiga da vítima.

Aline será enterrada às 11h desta terça-feira, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma).