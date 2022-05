Samy Hammad está custodiado no Presídio José Frederico Marques, em Benfica - Divulgação

Publicado 02/05/2022 19:23

Rio - A Justiça do Rio manteve, na tarde desta segunda-feira, a prisão temporária de Samy Foaud Hammad . O juiz Rafael Almeida Rezende, da Central de Audiência de Custódia, decidiu manter a situação judicial de Samy para não ir contra o juiz da medida cautelar. Samy foi preso sob a suspeita de ser o responsável pela morte da esposa, Ayend Cristine Hammad.

"No caso concreto, o mandado de prisão foi regularmente expedido e está dentro do prazo de validade, não se tendo notícias de que a decisão tenha sido alterada posteriormente. Considerando a regularidade do mandado de prisão, eventual pleito defensivo deve ser dirigido ao juízo natural", justificou Rezende.

O suspeito foi apontado como principal suspeito do crime após ter confessado aos colegas de setor, por mensagens de texto, ter assassinado sua esposa na tarde de sexta-feira, 29, e deixado a chave na porta do apartamento onde moravam, em Vila Isabel. Depois disso, dois funcionários do hospital onde Samy atuava procuraram a 20ª DP (Vila Isabel) para informar o ocorrido.

O corpo de Ayend foi encontrado com o rosto desfigurado por conta das agressões e com sinais de estrangulamento, a mulher chegou a perder um dente no ocorrido. O casal tem dois filhos, um de 7 anos e outro de 3 anos.

No sábado, 30, Samy foi preso após suspeita de ter assassinado a companheira na casa em que moravam . Ela foi sepultada neste domingo, 1º de maio, no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio.