Samy foi preso em um hotel localizado em Petrópolis, na Região Serrana - Divulgação

Samy foi preso em um hotel localizado em Petrópolis, na Região SerranaDivulgação

Publicado 30/04/2022 14:28 | Atualizado 30/04/2022 15:35

Rio - Policiaisa Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com o apoio de agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), prenderam, neste sábado (30), Samy Foaud Hammad, suspeito de matar a própria esposa em Vila Isabel, Zona Norte do Rio , na última sexta-feira (29). De acordo com agentes, ele foi preso em um hotel no Centro de Petrópolis, na Região Serrana, para onde fugiu após o crime.

A vítima, identificada como Ayend Cristine Hammad, foi encontrada sem vida e com o rosto desfigurado, por causa de agressões, e com sinais de estrangulamento. O crime aconteceu no apartamento do casal. Samy Foaud trabalhava como chefe da área administrativa do Hospital Municipal Menino Jesus, também em Vila Isabel.

Funcionários da unidade de saúde foram até a 20ª DP (Vila Isabel), no mesmo dia do assassinato, para informar que o suspeito enviou um aviso, por meio de um aplicativo de mensagem, informando que havia matado a mulher e deixado a chave na porta do apartamento. Depois disso, policiais foram até o local e constataram o fato.

O irmão de Ayend, William Belcher, informou, na manhã deste sábado, que estava a caminho do Instituto Médico Legal (IML) do Centro para liberar o corpo da irmã. Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro de Ayend.