Fila para retirar o título eleitoral na Rua Antonio Basílio, na Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Fila para retirar o título eleitoral na Rua Antonio Basílio, na TijucaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/05/2022 17:24 | Atualizado 03/05/2022 19:51

Rio - Até a última semana, cerca de 625 mil pessoas em todo o estado estavam com seu título cancelado segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Com o término do prazo para regularização definido para esta quarta-feira (4), cariocas correram para as suas zonas eleitorais em busca de resolver a situação e ficar apto a votar nas eleições de outubro.



De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), a procura pelos serviços costuma aumentar gradativamente com a proximidade do fim do prazo. Somente até às 17h desta segunda-feira (2), foram realizados cerca de 600 mil atendimentos nas zonas eleitorais do estado.



O prazo final definido para esta quarta-feira segue determinação feita pela Lei das Eleições. A regra prevê intervalo de 151 dias entre o fechamento do sistema e o pleito do ano vigente. "Sendo assim, quem perder o prazo desta quarta-feira, não poderá votar nas eleições deste ano", diz comunicado do TRE.



Ainda segundo o órgão, em caso de fila no último dia, quem não foi atendido receberá uma senha para voltar no dia seguinte. A regularização do título também pode ser feita pela internet até às 23h59 desta quarta-feira pelo site do TRE-RJ.



Só na cidade do Rio, segundo levantamento do TSE, até a última sexta-feira 279.435 cariocas não estavam com a sua situação regular. O aposentado, José Américo, de 65 anos, foi um desses que deixou para a última hora. "Não consegui ir nas últimas duas eleições, então tive que vi resolvera agora. Acabei deixando pra última hora por compromissos", contou o morador de Cordovil, que foi até a 188ª Zona Eleitoral.

Geral - Grande procura para regularizar e tirar o titulo de eleitor, na 7 zona eleitoral / TRE RJ, na Rua Antonio Basilio, na Tijuca, zona norte do Rio. Na foto, Luiz Alves dos Santos com o filho, Thiago Santos. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Na 7ª Zona Eleitoral, na Tijuca, as filas foram longas e quem buscava os serviços do TRE precisou ter paciência. Foi o caso de Luiz Almeida dos Santos, de 55 anos, que foi ao polo para acompanhar o filho, Thiago Silva Santos, de 19, para tirar a primeira via do título.

"Demos força para ele vir tirar o título. Exercer o seu papel na democracia, dar seu voto e decidir pelo futuro do país é importante", comentou o funcionário de restaurante.

Praticidade do online

O prazo, determinado pela Justiça Eleitoral, também vale para quem quiser transferir o domicílio de votação ou incluir o nome social no documento, no caso de pessoas transsexuais e travestis. Idosos e pessoas com mobilidade reduzida também podem alterar a seção para um local com acessibilidade. Todos os procedimentos podem ser realizados através do portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), de maneira online, sem a necessidade de sair de casa, mesmo para quem vai emitir o título pela primeira vez.

Por conta da grande procura pela regularização do documentos, diversos estados tiveram o horário de funcionamento dos cartórios eleitorais ampliados, mesmo com a opção do site disponível.



No site, o eleitor pode pagar multas eleitorais atrasadas e solicitar a revisão de dados no caso de título cancelados. A Justiça Eleitoral informou que, mais de 6 milhões de títulos foram cancelados de 2018 a 2021. Quem teve o título cancelado por não ter cadastrado a biometria não precisa se preocupar. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu os efeitos do cancelamento por conta da pandemia de covid-19. Dessa maneira, os eleitores nessa situação poderão votar normalmente em outubro.



Para verificar e resolver pendências relativas ao título, o eleitor deverá ter em mãos o CPF. Em alguns casos, o site pede fotos de rosto e de documentos, como RG e comprovante de residência, para solicitar determinados procedimentos. Todas as informações estão disponíveis no portal da Justiça Eleitoral.