Toalhas bordadas com o nome de Sérgio Cabral foram encontradas na cela onde cumpre pena - Valter Campanato Arquivo/Agência Brasil

Toalhas bordadas com o nome de Sérgio Cabral foram encontradas na cela onde cumpre penaValter Campanato Arquivo/Agência Brasil

Publicado 03/05/2022 22:22

Rio - A decisão judicial da Vara de Execução Penal (VEP) que determinou, nesta terça-feira (3), a transferência do ex-governador Sérgio Cabral e mais cinco presos da Unidade Prisional da Polícia Militar de Niterói, na Região Metropolitana, para a Bangu 1, na Zona Oeste do Rio, traz à tona as regalias encontradas durante fiscalizações no local. Entre elas, anotações e papéis que indicam transações em criptoativos feitas por um interno.

O documento relata irregularidades em duas fiscalizações, nos dias 24 de março e em 27 de abril. Em inspeção na cela do capitão Marcelo Baptista Ferreira, preso por envolvimento com uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito, foram encontradas anotações em um quadro pendurado na parede e em folhas de papel dando conta de transações em criptoativos "em valores equivalentes a milhares de reais".

Nas celas de Cabral e do tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, que cumpre pena pela morte da juíza Patrícia Acioli, assassinada em 2011, foram achados um segundo chuveiro, com sistema próprio de aquecimento de água. A direção da unidade disse que desconhecia o chuveiro que, segundo a fiscalização, estava bem visível.



Também na cela de Cabral, havia potes para o acondicionamento e entrega de comida com o selo do restaurante Malta Beef Club, uma casa especializada em carnes.



No alojamento do tenente-coronel Cláudio, além do número considerado "absolutamente excessivo" de peças de roupas fora dos padrões, como blusas polo de diversas cores e marcas, foi constatada a "existência de peças de vestuário feminino", o que pode indicar a presença de uma visitante.



"Este fato, além de vedado (material de terceiros no alojamento), confere justa suspeita de possibilidade de irregularidade na concessão da visita deste interno pela unidade prisional", observou o juiz Bruno Monteiro Rulière na decisão.



Procurada para comentar as irregularidades, a Polícia Militar não se manifestou até o fechamento desta reportagem. O juiz Bruno Monteiro Rulière, da Corregedoria do Sistema Prisional, determinou nesta terça a transferência de Cabral e outros cinco presos da Unidade Prisional para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), unidade de segurança máxima no Complexo Penitenciário de Gericinó, onde deverão cumprir isolamento cautelar pelo prazo de 10 dias.