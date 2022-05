Ive Dourado foi espancada na porta da sua casa em Anchieta, Zona Norte do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/05/2022 19:39 | Atualizado 03/05/2022 19:41

Rio - A empreendedora Ive Dourado, 35 anos, foi espancada na madrugada desta segunda-feira (2), na porta de sua casa, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Segundo denúncia de familiares, o ex-marido da vítima, Humberto Azevedo, conhecido como Betinho, foi o responsável pela agressão. Ele teria esperado a moça voltar para casa para cometer o crime.

Ainda de acordo com relatos da família, a empresária teve fraturas no crânio, na face e está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de uma unidade hospitalar. "Ela foi agredida pelo ex-marido, teve o nariz quebrado em diversas partes. Infelizmente, o agressor continua solto, continua por aí. Não foi notificado. Eu cansei de ficar quieto", disse um parente durante um vídeo publicado nas redes sociais.

Procurada, a Polícia Civil informou que agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) estão investigando o fato e tentam localizar o suspeito. Além disso, a delegacia solicitou à Justiça as medidas protetivas para a vítima. Humberto é pai da filha de Ive, que tem 3 anos.