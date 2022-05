Milicianos Paulo Ricardo Alves da Silva e Tharley Martimiano Rodrigues Conceição são presos por agentes da DRACO - Divulgação

Publicado 03/05/2022 18:21

Rio - Dois milicianos foram presos em flagrante por extorsão na Muzema, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira, por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Através de informações das seções de Inteligência Policial e Operações da especializada sobre a cobrança de taxas de moradores e comerciantes por parte da milícia local, agentes flagraram Paulo Ricardo Alves da Silva, gerente do grupo, e Tharley Martimiano Rodrigues deixando um comércio da região logo após o crime.

Os policiais, que estavam escondidos dentro de um carro, à paisana, filmaram o momento exato da extorsão. Nas imagens, é possível ver os criminosos em atitude suspeita dentro do estabelecimento. Um deles sai do local mexendo no celular. Assista ao vídeo:

Milicianos são flagrados extorquindo comerciante na Muzema, na Zona Oeste do Rio.



Segundo os agentes, a dupla tentou se desfazer dos telefones celulares que carregavam, arremessando-os em um matagal, mas os aparelhos foram encontrados. Ao todo, quatro celulares foram apreendidos além de mais de R$ 800 em espécie.



A prisão, segundo a Draco, foi mais uma etapa das investigações que estão sendo incorporadas ao Cidade Integrada, programa do Governo do Rio para a retomada de territórios. O objetivo é de enfraquecer e acabar com toda e qualquer organização criminosa que ameace os direitos dos moradores.

Paulo Ricardo e Tharley vão responder por constituição de milícia privada e extorsão. Eles já estão à disposição da Justiça.