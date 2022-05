O trabalho resgata a rotina de resiliência de 17 empreendedoras sociais que se destacaram pelo empenho para melhorar a vida da população - Divulgação

O trabalho resgata a rotina de resiliência de 17 empreendedoras sociais que se destacaram pelo empenho para melhorar a vida da populaçãoDivulgação

Publicado 03/05/2022 16:41

Rio - Rodeadas de personalidades da cultura e da política, a deputada estadual Adriana Balthazar (PSD) e a jornalista Elizabeth Camarão lançaram na sede da Fecomércio, na noite desta segunda-feira (2), o livro 'Mulheres que orgulham o Rio' (Editora Senac). O trabalho resgata a rotina de resiliência de 17 empreendedoras sociais que se destacaram pelo empenho para melhorar a vida da população.

"A ideia do livro é dar protagonismo a essas guerreiras que trabalham há anos no anonimato, mas fazem a diferença e estão deixando um legado. Que as histórias delas sirvam de inspiração para outras mulheres", afirmou Adriana Balthazar.

Uma das homenageadas pelo trabalho à frente do Instituto Anjinho Feliz, Miriam Ferreira Gomes ressaltou que estar no 'Mulheres que orgulham o Rio' é um indício de que "está no caminho certo" e que fica mais motivada a seguir em frente mesmo com as dificuldades.

"O Anjinho Feliz existe desde 1994 e é muito bom, depois de tanto tanto, ver nossa história em livro. Já ajudamos mais de seis mil pessoas. Vamos continuar trabalhando pelos mais vulneráveis porque é muito gratificante quando vemos um aluno empreendendo, tendo uma vida própria de forma digna", comentou Miriam.

Presidente voluntária da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, Ana Cristina Mattos estava ansiosa para encontrar as outras protagonistas. Para ela, a iniciativa formou uma rede que vai contribuir para o desenvolvimento de novas iniciativas.

"Uma queria conhecer o trabalho da outra. E não para só no livro. Daqui para frente vamos construir uma rede de mulheres para crescermos mais", disse ela.

O livro também traz a história de Paula Tanga, quetransformou a dor pelo racismo em luta e criou a ONGAfrotribo; da médica Rosa Celia Pimentel Barbosa, fundadora do Pró Criança Cardíaca; da Mariluce Mariá, idealizadora do Projeto Favela Art, no Complexo do Alemão; da mangueirense Célia Regina Domingues, criadora de projetos sociais na comunidade. Participam ainda Mariana Albuquerque, Anna Mostowik Saraiva, Rafaela Fernandes de Oliveira, Maria Teresa Stengel, Érica Paes, Natácia Teixeira Dias, Regina Righi, Érica Portilho, Thaís Ferreira, Rita Duarte e a juíza Denise Frossard, pelos serviços prestados à Justiça.