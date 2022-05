Pelo menos seis carros são levados durante arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King, na altura de Vicente de Carvalho - Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia

03/05/2022

Rio - Cerca de seis carros foram roubados durante um arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King, próximo à estação de metrô de Vicente de Carvalho, na Zona Norte, por volta das 6h50 desta terça-feira. Entre as vítimas está um policial militar que teve seu carro atingido diversas vezes por tiros, mas como o veículo era blindado, ele não foi ferido e não teve nenhum pertence roubado.

Uma testemunha contou que foram ao menos seis disparos contra o carro da vítima. "Um grupo de oito bandidos fizeram um arrastão na Zona Norte. Foram assaltar o carro que estava na nossa frente, o carro era blindado e tinha um senhor, ele não abriu o vidro e jogou o carro na calçada, nisso os bandidos dispararam seis vezes no carro", contou em um grupo de mensagens da região.



Segundo a corporação, uma equipe do 41º BPM (Irajá) fazia policiamento na região quando foi informada por populares dos roubos. No local, os agentes flagraram criminosos tentando roubar um veículo e, ao perceberem a chegada dos policiais, fugiram em direção à comunidade do Juramento.

A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho) e ninguém foi preso até o momento. Agentes foram até o local durante a manhã para recolher imagens de câmeras de segurança. Além disso, testemunhas também foram ouvidas e liberadas. Diligências seguem em andamento para identificar os autores do crime.

Avenida do terror

Em um grupo de moradores nas redes sociais, algumas pessoas relataram que a região é conhecida como a "avenida do terror", já que é frequente o roubo de veículos por lá. No domingo (1), um outro arrastão, entre Tomás Coelho e Inhaúma, na pista sentido Del Castilho, assustou motoristas. Carros tiveram que voltar na contramão e, segundo testemunhas, houve desespero. "Estava chegando na hora, minha sorte que estava um pouco antes e consegui pegar o viaduto quando vi os carros voltando", relatou uma moradora no grupo. Uma outra pessoa escreveu: "Assaltos como este voltaram a acontecer com frequência nessa avenida".

Um outro morador falou da ousadia dos criminosos, já que este local fica cerca de 50m da 44ª DP (Inhaúma). "Eu sei que Polícia Civil não é para policiamento ostensivo, mas a ousadia da bandidagem ocorreu a distância de 50 m da delegacia...".