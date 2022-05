Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, durante depoimento - Cleber Mendes / agencia O Dia

Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, durante depoimentoCleber Mendes / agencia O Dia

Publicado 03/05/2022 15:43 | Atualizado 03/05/2022 16:48

Rio - O novo depoimento do médico e ex-vereador Dr. Jairinho e de Monique Medeiros foi marcado para o dia 1º de junho, a partir das 9h30, pelo juiz em exercício da 2º Vara Criminal do Rio de Janeiro, Daniel Werneck Cotta. Os dois são suspeitos de envolvimento na morte do menino Henry Borel, de 4 anos.

Na mesma audiência, também serão ouvidos o perito criminail Leonardo Tauil e o assistente técnico Sami El Jundi, indicados pelos advogados da defesa de Jairinho.



"Estamos ainda no meio do curso do processo e não tenho dúvida de que muitas novidades surgirão deste caso. A começar pelo depoimento dos peritos marcados para dia 1 de junho que vai colocar por terra muitas 'certezas' da acusação", disse Cláudio Dalledone, um dos defensores de Dr. Jairinho.



"Ainda teremos novamente os depoimentos de Jairinho e Monique que vão mudar o curso deste processo", completou.



Escaneamento de apartamento em 3D



O promotor Fábio Vieira solicitou o escaneamento em 3D do apartamento de Jairinho e Monique no fim de abril, com objetivo de confrontar com os depoimentos obtidos em processo.



Peritos foram ao local, no dia 26 de abril, no condomínio Majestic, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com um software de realidade virtual que escaneia e mede o ambiente para elaborar um filme dentro das dimensões do local.



O escaneamento vai ter como função a possibilidade de confrontar as versões dadas com o espaço em que Henry morreu e entender melhor a dinâmica do ocorrido.