Kleiton Sousa, de 16 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida dentro de UPA em MacaéReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/05/2022 14:32

Rio - Um adolescente identificado como Kleiton Sousa, de 16 anos, foi morto por uma bala perdida enquanto recebia atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Lagomar, em Macaé, no Norte Fluminense, por volta de 1h da segunda-feira (2). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, militares do 32º BPM (Macaé) foram acionados para escoltar a ambulância com o jovem da UPA até o Hospital Público de Macaé (HPM). Ele passou por cirurgia no abdômen, mas não resistiu e morreu.

A vítima deu entrada na unidade após se machucar durante um jogo de futebol. Testemunhas afirmam que houve um tiroteio na parte externa da UPA e a bala que atingiu o jovem perfurou a estrutura da unidade. Questionada sobre a presença de PMs no momento dos disparos, a corporação não respondeu até o momento.

Em nota, a Prefeitura de Macaé informou que não houve invasão à unidade e não há registro de outros feridos. O atendimento na UPA não foi interrompido e segue normalmente. O corpo de Kleiton foi enterrado nesta terça-feira, às 9h, no Cemitério Memorial de Macaé.

O caso foi registrado na 123ª DP (Macaé) e, de acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança da UPA foram requisitadas para perícia. Testemunhas também serão ouvidas. Os agentes fazem diligências para identificar a autoria do disparo.