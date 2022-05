Os criminosos foram encaminhados à 14ª DP (Leblon) - Divulgação

Publicado 03/05/2022 15:49

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta segunda-feira (2), por furtar apartamentos na Zona Sul do Rio. Eles são suspeitos de invadir, com um outro comparsa, duas residências na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema. Relógios, joias e outros objetos foram levados pelos assaltantes no dia 24 de abril. Segundo as investigações, eles são acusados de diversos roubos e já cumpriram nove e dez anos de prisão.

Câmeras de seguranças flagraram os três homens saindo do local do crime com um carro clonado. Com o monitoramento feito pela Polícia Civil, dois foram encontrados com o veículo no bairro de Fátima, Região Central do Rio. Eles foram encaminhados à 14ª DP (Leblon).