Caio Douglas deixando o Hospital Getúlio Vargas de ambulânciaSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 03/05/2022 14:14 | Atualizado 03/05/2022 14:26

Rio - "Meu milagre contagiou muita gente, dentro e fora do hospital. Pessoas tentavam me consolar e acabavam consoladas", afirmou Alexsandra Nascimento, de 40 anos, mãe de Caio Douglas Nascimento, que sobreviveu após ser baleado na cabeça na Cidade Alta, em fevereiro deste ano. Em entrevista ao DIA, ela revelou detalhes sobre o momento em que Caio foi atingido e contou sobre o estado atual do jovem, que chegou a ser dado como 'morto' e sobreviveu. Além disso, ela falou sobre os desafios de cuidar do filho sozinha e criou uma vaquinha para ajudar nos custos.

No dia 2 de fevereiro deste ano, uma quarta-feira, Alexsandra voltava para casa com o filho em seu carro quando errou o caminho e acabou entrando na Cidade Alta. De acordo com ela, assim que entrou na comunidade, o veículo foi alvejado por três criminosos e o Caio acabou sendo atingido na cabeça.

"Todo mundo me faz essa pergunta: como você conseguiu dirigir o carro até alguém que te ajudasse? Até porque o Caio estava todo ensanguentado e [o sangue] também tomou conta de mim. Parecia que tudo estava sendo feito no automático. Eu queria salvar a vida do meu filho, e até aquele momento eu não tinha certeza de nada", revelou a mãe.

Alexsandra também contou que o filho chegou a ser dado como morto pelos médicos, no entanto, após entregarem o corpo, um deles percebeu que o jovem voltou a se mexer. "Com três dias internado, eu ia para lá e conversava com ele, perguntava o que estava acontecendo, dizia para o Caio que eu precisava de um sinal de que ele ia ficar bem. Foi quando eu peguei um fone de ouvido e coloquei a voz dos amigos para ele ouvir e ele tinha um reação diferente em cada voz, mesmo sedado. E o médico testemunhou isso", lembrou.

Com a evolução do quadro de Caio, após quase três meses sendo tratado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, o jovem recebeu alta hospitalar no último dia 25, na data do seu aniversário de 19 anos. Segundo a mãe, enfermeiros e médicos fizeram uma surpresa na saída do rapaz da unidade, homenageando sua recuperação.

Caio ainda apresenta dificuldades para falar, mas vem evoluindo e retomando algumas atividades do dia a dia. Segundo a mãe, após o ocorrido ela deixou o emprego para cuidar do filho e faz isso sem o auxílio de profissionais.

"Eu realmente não esperava que tudo fosse acontecer dessa forma, mas quando sai do hospital e vi aquele monte de gente me ligando, me pedindo abraço, eu fiquei muito surpresa. Deus me deu essa missão de passar isso para frente, essa fé que eu tenho", completou Alexsandra.

Nas redes sociais, familiares utilizam a conta de Caio no Instagram para mostrar o processo de evolução do rapaz para amigos e seguidores que torcem por sua recuperação. Além disso, a página também busca arrecadar fundos para custear os tratamentos do jovem em casa, através de uma vaquinha online