O guarda municipal Rodrigo Santos Soares, assassinado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi enterrado nesta terça-feiraMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 03/05/2022 17:29 | Atualizado 03/05/2022 17:30

Rio - O guarda municipal Rodrigo Santos Soares, de 41 anos, assassinado no domingo (1), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi enterrado nesta terça-feira(3) no Cemitério Parque da Paz. As investigações apontam que o agente pode ter sido alvo de represálias do tráfico local. Soares foi enterrado com honrarias dos colegas de farda e sob muita emoção da família e amigos.

"Estamos aqui prestando toda solidariedade à família do guarda municipal Rodrigo. Estamos confiantes na Polícia Civil, na Polícia Militar e na Justiça para que o homicídio desse grande chefe de família não fique impune. Esse crime veio gerar um mal muito grande, principalmente, para nossa prefeitura e a instituição Guarda Municipal", disse o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.

Durante o enterro, o corpo do agente foi cortejado por agentes da instituição. No momento do sepultamento, houve salva de palmas. "O guarda municipal Rodrigo era muito cumpridor do dever dele. Não tem nada na ficha que desabonasse a conduta dele e, infelizmente, veio acontecer a situação. A gente confia na delegacia que está à frente deste caso, para amenizar um pouco o sofrimento da família e da instituição Guarda Municipal", comentou o comandante da instituição, Antônio dos Santos.

Na noite desta segunda-feira (2), o Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações que possam ajudar a Polícia Civil a identificar e prender os assassinos de Soares. Foi oferecida recompensa de R$ 5 mil. Nesta terça-feira, a Polícia Civil informou apenas que as investigações estão em andamento.

"Ele tinha 17 anos de casa, nunca faltou, nunca chegou atrasado. Um servidor de caráter ilibado", acrescentou Santos.

De acordo com as investigações, o agente foi surpreendido por criminosos no portão de casa, no bairro do Arsenal, em São Gonçalo. Rodrigo saiu para atender uma pessoa que procurava por ele na entrada de casa, mas quando percebeu que se tratava de bandidos tentou fugir em seu carro, um Volkswagen Gol, de cor vermelha.

Poucos metros depois, na Rua Clodomiro Antônio da Costa, Rodrigo foi interceptado e baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde recebeu atendimento de urgência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a cirurgia.

O veículo foi localizado no fim da manhã desta segunda-feira, na mesma rua onde o crime aconteceu, na altura do número 81, e passou por perícia.