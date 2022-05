Sob forte emoção, familiares se despedem de Thuane da Silva - Sandro Vox

Publicado 03/05/2022 18:12

fotogaleria Rio - Familiares e amigos se despediram, no fim da tarde desta terça-feira, de Thuane da Silva, no Cemitério da Taquara, em Duque de Caxias. A jovem de 20 anos foi encontrada morta em Magé, munincípio da Baixada Fluminense, com marcas de agressão sexual . O sepultamento de Thuane foi marcado por revolta e tristeza de quem a conhecia.



No momento do funeral, amigos da jovem usavam uma blusa com o rosto dela como forma protesto pela morte de Thuane. Na manhã desta terça, a mãe da vítima reconheceu o corpo da vítima no Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias

"Eu não sei como é que eu tô, é uma confusão, uma dor. Minha filha era uma menina tão perfeita, uma menina jovem, uma menina família. Minha filha não saía, só ficava no celular, nas redes sociais, uma menina calma. Ele fazer isso com a minha filha, uma pessoa que nem morava aqui, chegou ali não tem nem um mês, acabou com a vida da minha família, acabou com a vida da minha filha, minha pequenininha", desabafou Simone Carla da Silva.

O corpo de Thuane foi encontrado enterrado no terreno de um vizinho dela. Simone acredita que o suspeito de cometer o crime seria ex-presidiário e teria fugido para uma comunidade próxima da localidade. O homem teria familiares no bairro Jardim Nazareno, também em Magé. "A esposa diz que ele foi para favela, tem os amigos dele bandidos e familiares no Nazareno, a mãe e família dele moram no bairro", contou.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e ouviu testemunhas e parentes da vítima. A perícia foi realizada no local do crime. Diligências estão em andamento para localizar o autor da morte de Thuane da Silva Machado.