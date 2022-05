Toalhas bordadas com o nome de Sérgio Cabral foram encontradas na cela onde cumpre pena - Valter Campanato Arquivo/Agência Brasil

Publicado 03/05/2022 18:35 | Atualizado 03/05/2022 18:37

Rio - O juiz Bruno Monteiro Rulière, da Corregedoria do Sistema Prisional, determinou nesta terça-feira (3) a transferência do ex-governador Sergio Cabral e outros cinco presos da Unidade Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (UPPMERJ), em Niterói, para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), unidade de segurança máxima no Complexo Penitenciário de Gericinó, onde deverão cumprir isolamento cautelar pelo prazo de 10 dias.



A medida foi tomada depois de terem sido encontradas irregularidades na cadeia, que abriga integrantes da corporação e o ex-governador.



Nas inspeções da Vara de Execuções Penais realizadas nos dias 24 de março e 27 de abril deste ano, foram apreendidos celulares e outros materiais proibidos com os presos e tratamento diferenciado ao grupo alocado na ala dos oficiais.



O magistrado ressaltou, na decisão, que os fatos constatados nas inspeções judiciais indicam quadro de gravíssimas irregularidades e falhas grosseiras nas rotinas de controle, ordem, disciplina e segurança da unidade prisional da PM e que houve omissão administrativa com grave repercussão na execução da pena.



"Essa situação acaba por revelar, ainda que de forma momentânea, a inadequação da permanência destes presos na UPPMERJ, que se cuida de estabelecimento penal militar que apresenta ambiência absolutamente diversa das demais unidades prisionais do Estado", completou.

Os detentos estão em uma unidade exclusiva para policiais militares, que é administrada pela Secretaria do Estado de Polícia Militar. Na inspeção na unidade prisional imagens obtidas pelo "Fantástico", da TV Globo, fiscais encontraram uma sacola que teria como destinatários Cabral e o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, condenado pela morte da juíza Patrícia Acioli. Nesta sacola, havia celulares, R$ 4 mil em dinheiro, cigarros de maconha e até notas fiscais de um banquete de comida árabe (com esfihas, kafta e lentilha no cardápio), de R$ 1,5 mil, pedido por um app de comida.



De acordo com a decisão, além de Cláudio Luiz, também serão transferidos os seguintes PMs: cabo Mauro Rogério Nacimento de Jesus, tenente Daniel dos Santos Benitez Lopez, capitão Marcelo Queiroz dos Anjos e capitão Marcelo Baptista Ferreira.

Sérgio Cabral está na unidade desde setembro do ano passado. Anteriormente, ele cumpria pena em Bangu 8. A transferência foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, cumprindo uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.

Unidade de segurança máxima

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que foi notificada da decisão judicial que determinou a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para Bangu 1.



Os presos serão transportados pela Polícia Militar e ficarão na galeria C da unidade de segurança máxima por 10 dias, sem contato com outros detentos.