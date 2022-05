Protesto no Terminal da Alvorada, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Protesto no Terminal da Alvorada, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 03/05/2022 20:03 | Atualizado 03/05/2022 21:13

Rio - Passageiros do BRT fazem um protesto, na noite desta terça-feira, contra a demora dos ônibus no Terminal Alvorada, na Zona Oeste do Rio. Grades foram arremessadas na pista e a plataforma está lotada de pessoas tentando retornar para casa. Equipes do 31º BPM (Recreio) foram deslocadas para o terminal. Ainda não há informações sobre prisões ou possíveis feridos.



A Mobi-Rio informou que, por volta das 19h, um grupo lançou ao chão as grades, com a ajuda de camelôs, e interrompeu a circulação de BRTs no local. O BRT Seguro e a Guarda Municipal também estão no local. Às 20h30, a Mobi-Rio informou que a situação já havia sido normalizada no Terminal Alvorada, mas devido ao tumulto, os intervalos das linhas foram afetados.

Nas redes sociais é possível ter uma dimensão da proporção que o protesto tomou. Quem está no local diz que o clima é de revolta e muita instabilidade. "Transporte público VERGONHOSO. Quem estuda ou trabalha na UFRJ sabe o que tá passando todos os dias. Pouquíssimas linhas, 936, 945 com intervalo de 1 hora. 616 e 913 com intervalos de 20 min e em outros momentos chega a 40 min. BRT Fundão expresso, só em Madureira. Vergonha!"; "É revoltante demais tu sair do trabalho as 17h e chegar em casa às 21h por conta da demora para conseguir pegar BRT. Estou há mais de 1h na estação do Mato Alto esperando o 25 sentido Barra e nada. Isso é uma vergonha. O trabalhador carioca não tem paz", escreveram alguns passageiros nas redes.

Assista aos vídeos:

RT @reacao_acao: Passageiros na Alvorada. revoltados por falta de ônibus.

Estão jogando as grades na pista. pic.twitter.com/GuAZ0haWCw — Informe RJO (@InformeRJO) May 3, 2022

Alvorada tá o bicho , cadê o brt @Prefeitura_Rio ? pic.twitter.com/pLMSVvReh6 — Wellington Jesus (@Elttoco) May 3, 2022