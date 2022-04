Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 29/04/2022 20:03 | Atualizado 29/04/2022 21:52

Rio - Um homem, identificado como Samy Foaud Hammad, é suspeito de assassinar a mulher, Ayend Cristine Hammad, nesta sexta-feira (29), dentro do apartamento do casal, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Funcionários do hospital onde Samy trabalha foram até a 20ª DP (Vila Isabel), nesta tarde, para informar que o chefe do setor onde trabalham enviou um aviso, por meio de um aplicativo de mensagem, informando que havia assassinado a mulher e deixado a chave na porta do apartamento.



Os policiais foram até o local e constataram o fato. O corpo de Ayend foi encontrado com o rosto desfigurado, por causa de agressões, e com sinais de estrangulamento. A perícia foi acionada e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Samy está foragido.

Corpo sendo retirado do local WhatsApp O Dia (98762-8248)

A vítima, de acordo com informações obtidas em suas redes sociais, estudava Pedagogia e dizia ser estagiária na Prefeitura do Rio. Ela deixa dois filhos pequenos.

O corpo de Ayend foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.