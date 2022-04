Registro de forte chuva na Penha, Zona Norte do Rio - Divulgação

Registro de forte chuva na Penha, Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 30/04/2022 07:29 | Atualizado 30/04/2022 08:19

Rio - O município do Rio entrou em estágio de atenção às 23h45, desta sexta-feira (29), devido ao acumulado de chuva em Campo Grande (33,4mm). Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva permanecem ganhando intensidade sobre o Maciço da Tijuca e se deslocam para as Zonas Norte e região de Jacarepaguá.

Devido à um deslizamento de encosta, no começo da manhã deste sábado, uma faixa ficou ocupada na Estrada Grajaú, sentido Grajaú, na altura do KM 6,5. Equipes da CET-Rio estão no local. Um outro deslizamento de encosta ocupa uma faixa da Avenida Menezes Cortes (Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá), sentido Jacarepaguá, no Engenho Novo. Equipes da Prefeitura foram acionadas.

A CET-Rio informou, às 8h, que Avenida Chrisóstomo Pimental de Oliveira, na altura da Via Light, em Anchieta, está com alagamento. Equipes da Prefeitura acionadas.



As regiões com maior volume de chuva na última hora foram Santa Cruz, Madureira e Anchieta. Entre 6h e 6h15, houve registro de chuva muito forte em Campo Grande e na Estrada Grajaú-Jacarepaguá. As regiões de Jacarepaguá, Tanque e Grande Méier tiveram registro de chuva forte. No baixo Méier e Penha também houve registro de chuva. Núcleos de chuva de intensidade moderada a forte permanecem atuando de forma estacionária nas zonas Oeste e Norte.



Veja os vídeos:

Méier muita Chuva pic.twitter.com/8M6Yo6y3J8 — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) April 30, 2022

pic.twitter.com/3Er6h9Rab0 — Jackson silva Araújo de andrade (@Jacksonsaa989) April 30, 2022





O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Ainda de acordo com o Alerta Rio, há previsão de chuva moderada a forte em pontos isolados nas próximas horas. A cidade estava em estágio de mobilização desde as 20h45 desta sexta-feira (29) O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Previsão do tempo para sábado

O tempo neste sábado segue instável e há previsão de chuva isolada moderada a forte na manhã, passando para fraca a moderada, isolada, no restante do dia. Há uma passagem de uma frente fria no oceano, que manterá a entrada de umidade no Rio.

Durante o dia, o céu estará nublado a encoberto e os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h). As temperaturas apresentarão declínio: mínima de 19°C e máxima de 27°C.

Recomendação da Prefeitura



A Prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:

- Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

- Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;

- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).