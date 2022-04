Ulisses é acusado de ter cometido um homicídio em 2017 - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 30/04/2022 13:37

Rio - A Polícia Militar, com informações do Disque Denúncia, prendeu um criminoso foragido da Justiça, nesta sexta-feira (29), no município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Contra Ulisses Luis Nascimento dos Santos, de 43 anos, foi cumprido um mandado de prisão por crime de homicídio qualificado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).



O homem foi encontrado por policiais do 41º BPM (Irajá), quando saía de uma casa onde estava escondido, na Rua Rio de Acari. Ele não resistiu à prisão. Ulisses é acusado da morte de uma pessoa, em março de 2017, também em Mesquita. O criminoso já havia sido preso em 2016 por porte ilegal de arma.



O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.