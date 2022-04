Deslizamento de terra na Estrada Grajaú-Jacarepaguá - Divulgação

Deslizamento de terra na Estrada Grajaú-Jacarepaguá Divulgação

Publicado 30/04/2022 12:13 | Atualizado 30/04/2022 16:06

Rio - A chuva forte a moderada que atinge a cidade do Rio causou transtornos para passageiros e motoristas, desde a manhã deste sábado. De acordo com a MobiRio, a linha 40, que faz o trajeto Madureira x Alvorada (Transcarioca) está suspensa. A linha 17 - Campo Grande x Santa Cruz Parador (Transoeste), também foi interrompida pela manhã, mas já voltou a operar. A interrupção aconteceu por causa de bolsões d'água e demais linhas funcionam com intervalos irregulares.

As linhas 51 Vila Militar x Term Recreio Parador e 51A Vila Militar x Term Alvorada Parador, no corredor Transolímpica, também haviam sido interrompidas, mas às 11h58 entraram em processo de normalização.

Estrada Grajaú-Jacarepaguá é interditada na manhã deste sábado (30) Divulgação

O município do Rio segue em estágio de atenção desde às 23h45 de sexta (29), devido às chuvas. Equipes da Guarda Municipal do Rio interditaram a Estrada Grajaú-Jacarepaguá, por volta das 9h deste sábado, após deslizamento de terra e atingimento do critério protocolar de 192 milímetros de chuva em 12h na estação do Alerta Rio. Os agentes orientam motoristas na via e é recomendado que motoristas evitem o local. Os técnicos da Defesa Civil também seguem na via realizando novas vistorias.

Além disso, a Defesa Civil acionou 38 sirenes em 24 comunidades. Sendo elas: Alemão, Adeus, Barão,

Cachoeirinha, Cachoeirinha Grande, Cotia, Dona Francisca, Engenho da Rainha, Espírito Santo, Piancó, Pretos Forros, Rua Quirim, Travessa Antonina, Vila José de Anchieta, Nossa Senhora da Guia, Santa Terezinha, Ignácio Dias, Joaquim de Queiroz, Morro da Fé, Nova Brasília, Palmeiras, Parque Alvorada, Rua Frey Gaspar e Morro do Céu.

Na Travessa Antonina, que fica na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, houve um deslizamento de quatro casas . No entanto, ninguém ficou ferido e equipes da Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social atuam no local para amparo das famílias.