Material apreendido em Pedra de Guaratiba - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 30/04/2022 17:56 | Atualizado 30/04/2022 17:59

Rio - Policiais militares apreenderam, na manhã deste sábado (30), na Estrada da Catruz, em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, dinheiro, armas e um veículo, que pertenciam a um grupo de milicianos que age na região. Além disso, um criminoso de 22 anos também foi preso. Segundo investigações, ele era olheiro dos paramilitares.

Com apoio do 27º BPM (Santa Cruz), equipes receberam a informação de que criminosos estariam no local. Ao avistar um veículo em atitude suspeita, a PM tentou realizar a abordagem dos ocupantes do carro, que dispararam contra os policiais. Após o confronto, os bandidos conseguiram fugir deixando o material pela estrada.

Com os criminosos foram apreendidos quatro carregadores de armas, duas pistolas calibre .380 e 21 munições.