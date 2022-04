Moradora mostrou estragos em sua casa provocados pela chuva - Arquivo Pessoal

Moradora mostrou estragos em sua casa provocados pela chuvaArquivo Pessoal

Publicado 30/04/2022 16:53

Rio - Ao menos quatro famílias de moradores da Rua Cidade Lisboa, em Vista Alegre, tiveram as casas afetadas pela chuva constante que atinge o município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, neste sábado (30). Uma delas desabou e outra perdeu o muro, depois que um rio que passa pelo local transbordou. Não houve feridos. Além dessas, uma residência teve a estrutura afetada e a água invadiu mais uma.



A arrumadeira Francisca Lucilene, de 40 anos, é uma das moradoras impactadas pela chuva. Uma cratera abriu em parte de sua casa e a estrutura ficou danificada, sendo sustentada apenas por vigas de cimento. Ela conta que por conta da força da água, um de seus três filhos quase foi levado pelo rio, mas um vizinho conseguiu o puxar pelo braço.



"Eu tenho três filhos, três crianças. Minha casa está desabando. Meu irmão perdeu tudo dentro de casa. O 'senhorzinho' da frente, desabou a casa, levou a casa dele toda. Eu não tenho para onde ir, não tenho como pagar aluguel. A gente está aqui sem poder fazer nada, de mão atada", desabafou a arrumadeira. Francisca Lucilene contou ainda que seu marido precisou socorrer o vizinho, para que ele não fosse levado pela enxurrada.



"O 'senhorzinho' que mora aqui do lado, eu vi ele morrendo na enchente. Meu marido que foi lá e salvou ele. Passou ele do muro do meu irmão, para o da vizinha, para ele não morrer na enchente. A gente está querendo falar com o prefeito para pedir ajuda, porque como mexeu com a estrutura da casa, ela pode desabar, mas não apareceu ninguém", relatou a moradora.



Ainda segundo Francisca, em três anos morando no local, ela nunca havia sido afetada desta forma. O material de construção que ela tinha para a reforma do imóvel também foi perdido. "Perdi todo material de construção, que eu estava reformando a casa. Perdi todo o tijolo, perdi todas as colunas que tinha na frente. A água levou tudo", contou ela. Em um vídeo, a arrumadeira mostra como está sua casa, que fica à beira do rio. Confira.





Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que determinou que equipes da Secretaria Municipal de Conservação e da Defesa Civil fossem enviadas para a Rua Cidade Lisboa para prestar atendimento aos moradores que tiveram residências atingidas. Ainda segundo a prefeitura, agentes atuam em áreas de alagamento e em ações de limpeza. O município está em estágio de observação e, segundo a Defesa Civil, vários bairros registram pontos de alagamento.



"Neste momento, equipes de emergência estão no Jardim Catarina. As sirenes não foram acionadas. Equipes da Secretaria de Assistência Social também estão de prontidão para dar suporte aos moradores de áreas alagadas. De forma preventiva, foi aberto ponto de apoio na Escola Municipal Professor Aída Vieira de Souza, no Jardim Catarina, bairro bastante afetado pelas chuvas, com muitas áreas alagadas", disse a prefeitura.



Por conta da chuva, um homem morreu e quatro pessoas ficaram com ferimentos leves após o carro em que estavam cair em um valão , na Rua Dona Antônia, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, na manhã deste sábado. O corpo foi encontrado na Rua José Serrado, há cerca de quatro quilômetros de onde o acidente aconteceu. Ainda não foi divulgada a identidade da vítima e nem informações sobre o sepultamento.