Foram oferecidas mais de 13 mil vagas em mais de 100 unidades de atendimento em todo o Estado do RioDetran / Divulgação

Publicado 30/04/2022 20:24

Rio - O Detran realizou, neste sábado (30), um supermutirão e atendeu mais de 7.500 usuários para os serviços de identificação civil, habilitação e veículos. Foram oferecidas 13.400 vagas em mais de 100 unidades de atendimento em todo o Estado do Rio - destas, quase 6.000 vagas ficaram ociosas ou os usuários não compareceram.

Este foi o 56º mutirão oferecido pelo órgão, com a oportunidade de auxiliar o cidadão fluminense que precisa realizar os serviços do departamento, exclusivamente aos sábados. Já pela manhã, os usuários puderam contar com os serviços mais demandados - como emissão da segunda via de identidade, renovação de habilitação ou transferência de propriedade de veículos. Além disso, também foi disponibilizada às pessoas a solicitação de carteiras Seap em mais de 20 unidades.

"Hoje, realizamos um supermutirão, com milhares de vagas para a capital e para os postos do interior. Nosso objetivo é oferecer qualidade no atendimento ao cidadão. Vamos continuar fazendo até diminuir a demanda reprimida da pandemia", explicou o presidente do Detran, Adolfo Konder.

O estudante Robson Menezes, de 27 anos, foi até a unidade do Largo do Machado para renovar a sua habilitação. "Os mutirões nos sábados são uma grande ajuda do Detran, ainda mais para quem trabalha de segunda a sexta. O atendimento foi super rápido e em breve vou poder estar com o meu documento em dia", disse Robson.

"Aproveitei o dia para tirar o primeiro RG da minha filha. Assim que soube do mutirão, fui direto no site e conseguir agendar. O atendente foi super atencioso e delicado com a minha bebê", contou Paula de Castro, que foi tirar a identidade da pequena Sophia, de 2 anos.

Para que todos tenham a oportunidade de atendimento, o Detran vai continuar a realizar os mutirões nos finais de semana. O departamento pede aos usuários com serviços agendados nos postos do órgão que não deixem de comparecer às unidades nas datas marcadas, ou que desmarquem o atendimento, em caso de imprevistos.