FB doi preso na noite desta sexta-feira (29) - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 30/04/2022 16:43 | Atualizado 30/04/2022 16:55

Rio - Policiais militares prenderam, no fim da noite desta sexta (29), o criminoso foragido da Justiça, Fabiano Ribeiro Motta, conhecido como "FB", de 37 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade do Morro do Gambá, no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio. Ele foi encontrado pelos PMs após informes do Disque Denúncia.



De acordo com agentes, o bandido foi preso em um veículo na Rua Lins de Vasconcelos, com três pessoas em atitude suspeita. Ao abordarem o veículo, depois de informações anônimas, os militares encontraram o traficante.



Ainda segundo a PM, FB também é responsável por diversos roubos de carros e cargas na região, além de estar envolvido em uma crime em 2016, em troca de tiros com agentes da Polícia Civil. Contra Fabiano há mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado, associação criminosa, roubo, e corrupção de menores. O criminoso foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca), onde foram tomadas as medidas cabíveis e cumprido o mandado de prisão.