Passageiros foram resgatados por militares do Corpo de BombeirosReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/04/2022 15:35 | Atualizado 30/04/2022 15:48

Rio - Passageiros precisaram ser resgatados depois que um ônibus quebrou, na Rua Mercúrio, no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (30). O veículo estava em uma ponte que liga os bairros de Acari e o Complexo da Pedreira, que estava alagada por conta da chuva constante que atinge a cidade do Rio desde a noite desta sexta-feira (29).



Com medo de que a água invadisse o coletivo e de serem levados pela enxurrada, os usuários acionaram o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h30. Militares do Quartel de São João de Meriti estiveram na ponte e realizaram o resgate. Não houve feridos e ninguém precisou ser encaminhado para unidades de saúde. Não há informações de quantas pessoas estavam no veículo.