Bairros de São Gonçalo estão alagados após a forte chuva que caiu no município Divulgação

Publicado 30/04/2022 13:01 | Atualizado 30/04/2022 16:11

Rio - Um homem morreu e quatro pessoas ficaram com ferimentos leves após o carro em que estavam cair em um valão na Rua Dona Antônia, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, na manhã deste sábado (30). O corpo foi encontrado na Rua José Serrado, há cerca de 4km de onde o acidente aconteceu, para onde foi arrastado.

Ainda não foi divulgada a identidade da vítima e nem informações sobre o sepultamento. O município está em estágio de observação e, segundo a Defesa Civil, vários bairros registram pontos de alagamento. Entre os locais alagados estão: Trindade, Jardim Catarina, Santa Isabel, Gradim, Pacheco e Luiz Caçador.



Equipes da Secretaria de Conservação estão nas ruas trabalhando nas áreas de alagamento e em ações de limpeza. Neste momento, equipes de emergência estão no Jardim Catarina e as sirenes não foram acionadas pela Defesa Civil.

Segundo a prefeitura, equipes da Secretaria de Assistência Social também estão dando suporte aos moradores de áreas alagadas. De forma preventiva, foi aberto ponto de apoio na Escola Municipal Professor Aída Vieira de Souza, no Jardim Catarina, bairro bastante afetado pelas chuvas, com muitas áreas alagadas.

Veja vídeos:

Bairro Trindade pic.twitter.com/iJtSEsAPwU — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) April 30, 2022

Bairro Trindade pic.twitter.com/BJtfmqaV7P — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) April 30, 2022

Chuva também castiga Costa Verde e Sul Fluminense

A Costa Verde do Rio, que ainda tenta se recuperar dos estragos da chuva no último mês, recebeu um grande volume de água nas últimas horas. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas e Desastres Naturais (Cemaden), em Paraty foram registrados 77 mm de chuva em 12 horas. Em Angra dos Reis, o volume de chuva chegou a 202 mm em 24h. As sirenes foram acionadas e a Defesa Civil informou que está em estado de alerta na região.

Muita chuva em Angra dos Reis pic.twitter.com/EofnrDa59b — Carlos Vitor (@carlosvitor55) April 30, 2022

O distrito de Lídice foi um dos mais afetados com a chuva desta madrugada. Imagens e vídeos, divulgados por moradores, mostram ruas da regiões alagadas. Moradores estão em alerta, pois o rio Piraí pode transbordar nas próximas horas. O vice-prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, gravou um vídeo mostrando água na altura do peito após alagamento em Lídice. A água também invadiu o Centro Cultural, uma creche e um hospital do distrito. Não há informações de feridos até o momento.

CHUVA: a cidade de Lidice, no interior do Rio, foi uma das mais atingidas pela tempestade dessa madrugada. Ruas alagadas e casas debaixo d’água. Mais informações em breve pic.twitter.com/XSkJMqMHbH — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) April 30, 2022

A Defesa Civil registrou também alagamentos e deslizamentos de terra em trechos da RJ-155, entre Angra dos Reis e Rio Claro. A Rio-Santos também ficou parcialmente bloqueada após a queda de barreiras e árvores.

Casas desabam e estradas ficam interditadas no Rio

Quatro casas desabaram, na madrugada deste sábado (30), na Praça Seca , na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu na Travessa Antonina, e teria sido provocado pelas chuvas que caem sobre a cidade desde a madrugada.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), duas casas ficaram totalmente destruídas pelo deslizamento e as outras duas, parcialmente. Não houve vítimas e os bombeiros não chegaram a ser acionados para o local.

O município do Rio segue em estágio de atenção desde às 23h45 de sexta (29), devido às chuvas. Equipes da Guarda Municipal do Rio interditaram a Estrada Grajaú-Jacarepaguá, por volta das 9h deste sábado. Os agentes orientam motoristas na via e é recomendado que motoristas evitem o local. Os técnicos da Defesa Civil também seguem na via realizando novas vistorias.

Além disso, a Defesa Civil acionou 38 sirenes em 24 comunidades. Sendo elas: Alemão, Adeus, Barão,

Cachoeirinha, Cachoeirinha Grande, Cotia, Dona Francisca, Engenho da Rainha, Espírito Santo, Piancó, Pretos Forros, Rua Quirim, Travessa Antonina, Vila José de Anchieta, Nossa Senhora da Guia, Santa Terezinha, Ignácio Dias, Joaquim de Queiroz, Morro da Fé, Nova Brasília, Palmeiras, Parque Alvorada, Rua Frey Gaspar e Morro do Céu.

Também hoje, passageiros precisaram ser resgatados depois que um ônibus quebrou, na Rua Mercúrio, no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (30). O veículo estava em uma ponte que liga os bairros de Acari e o Complexo da Pedreira, que estava alagada por conta da chuva constante que atinge a cidade do Rio desde a noite desta sexta-feira (29).



Com medo de que a água invadisse o coletivo e de serem levados pela enxurrada, os usuários acionaram o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h30. Militares do Quartel de São João de Meriti estiveram na ponte e realizaram o resgate. Não houve feridos e ninguém precisou ser encaminhado para unidades de saúde. Não há informações de quantas pessoas estavam no veículo.

O prefeito da cidade, Eduardo Paes, esteve desde o início de sábado no Centro de Operações acompanhando as chuvas que afetam principalmente as Zonas Norte e Oeste. Ele pediu para que a população evite sair de casa: "A chuva pode acontecer em qualquer lugar do território da cidade, por favor evitem se deslocar. Fiquem onde estão e se protejam. Muito importante que as pessoas se cuidem e fiquem atentas ao Centro de Operações, às informações que a imprensa passa, para que a gente não tenha maiores problemas depois", disse o prefeito ao RJTV1.

Segundo o balanço do Corpo de Bombeiros, militares já atuaram em mais de 215 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. Até o momento foram 46 salvamentos; 81 cortes de árvores; 28 deslizamentos/ desabamentos e 64 alagamentos/inundações.

Na capital fluminense, os bombeiros foram acionados para 11 salvamentos; 13 cortes de árvores; 11 deslizamentos/desabamentos e 36 alagamentos/inundações.

Serra

Na cidade de Petrópolis, na região serrana, que foi atingida por fortes temporais em fevereiro e março, tem previsão de céu nublado a parcialmente encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo de todo o dia. A temperatura na cidade imperial tem leve declínio, tendo máxima de 21°C para o dia.

Durante a manhã não houve registro de alagamentos e deslizamentos na região.