Duas casas ficaram completamente destruídas - Divulgação/SEOP

Publicado 30/04/2022 11:36 | Atualizado 30/04/2022 16:00

Rio - Quatro casas desabaram, na madrugada deste sábado (30), na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu na Travessa Antonina, e teria sido provocado pelas chuvas que caem sobre a cidade desde a madrugada.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), duas casas ficaram totalmente destruídas pelo deslizamento e as outras duas, parcialmente. Não houve vítimas e os bombeiros não chegaram a ser acionados para o local.

Equipes da Defesa Civil atuaram na região. Segundo a Seop, inicialmente três famílias foram para a casa de parentes e uma foi levada para o ponto de apoio da Defesa Civil.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), 12 famílias foram na Travessa Antonina. Sete casas no entorno do acidente foram interditadas. Nas outras cinco, as famílias retornaram ao lar.

A equipe da SMAS está levantando as necessidades de cada família e informou que quiserem serão acolhidas na rede da Assistência e as que precisarem receberão insumos, como cestas básicas, roupas de cama e banho, roupas pessoais. Além disso, também poderão ser orientadas para atendimento nos CRAS e CREAS, para tirar segunda via de documentos ou se inscrever no CadÚnico.