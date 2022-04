Contra os criminosos foram cumpridos mandados de prisão por roubo - Divulgação/Polícia Civil

Contra os criminosos foram cumpridos mandados de prisão por rouboDivulgação/Polícia Civil

Publicado 30/04/2022 12:27 | Atualizado 30/04/2022 12:27

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (29), dois criminosos integrantes de uma quadrilha especializada no golpe conhecido como 'boa noite, Cinderela' para roubar vítimas. Um dos homens foi localizado pelos agentes em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e o outro no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra a dupla foram cumpridos dois mandados de prisão por roubo na 12ª DP (Copacabana).



Na Zona Sul, o criminoso foi encontrado com comprimidos do remédio Clonazepam. Ele chegou a resistir à prisão, mas foi contido pelos policiais e levado para a delegacia, onde confessou ter cometido o mesmo crime diversas vezes. Na distrital, uma vítima do último dia 26, reconheceu um dos criminosos. Segundo ela, eles se conheceram em um bar de Copacabana, onde foi dopada e deixada desacordada em seu apartamento.



Na ocasião, ela percebeu, ao acordar, que haviam sido levados cartões bancários, documentos, tablet, celular e joias. Os bandidos também foram reconhecidos por uma vítima de novembro de 2021. Ela estava sozinha em um bar da Lapa, no Centro do Rio, quando foi abordada pela dupla. Durante a conversa, eles teriam colocado alta dose de sedativo em sua bebida. Em seguida, eles foram para sua casa, em Copacabana, onde roubaram cerca de R$ 300 mil em joias.



Os criminosos ainda levaram celular, notebook, tablet, documentos e dinheiro. Um dos homens também foi reconhecido por outra vítima de novembro do ano passado. Um dos bandidos tem 20 anotações criminais, a maioria pelo golpe 'boa noite, Cinderela'. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.