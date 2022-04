Rio,02/03/2022-CIDADE NOVA,Centro de Operacoes da prefeitura, coletiva com Prefeito Eduardo Paes, para falar sobre sa chuvas no Rio de Janeiro.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio,02/03/2022-CIDADE NOVA,Centro de Operacoes da prefeitura, coletiva com Prefeito Eduardo Paes, para falar sobre sa chuvas no Rio de Janeiro.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 29/04/2022 22:39

Rio – O Rio entrou na noite dessa sexta-feira (29) em estágio de mobilização devido à possibilidade de pancadas de chuva moderada. Até as 22h05 choveu mais forte na Av. Brasil (28mm), Bangu (15,6mm), Grande Meier (12,6mm), Anchieta (10,8mm), Madureira (9,8mm), Recreio dos Bandeirantes (9mm) e Tijuca (9mm)

De acordo com o Alerta, núcleos de chuva atuam no litoral da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro e se deslocam em direção às regiões no entorno do Maciço da Pedra Branca (Guaratiba, Grumari e Recreio). A previsão é de chuva moderada na região nas próximas horas. Outro núcleo de chuva isolado atua entre Piedade e Jacarepaguá. Previsão aponta a permanência da chuva fraca nesta região.

Ainda segundo o Alerta Rio, a aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano deixa o tempo instável na cidade do Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada e ventos moderados entre a noite desta sexta-feira e a madrugada de sábado.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa haver riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.