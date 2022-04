Dez notificações também foram emitidas visando a regularização - Divulgação

Dez notificações também foram emitidas visando a regularizaçãoDivulgação

Publicado 29/04/2022 19:31

Rio - Uma operação realizada em conjunto pela Subprefeitura da Zona Sul com a Secretaria de Ordem Pública, nesta sexta-feira (29), vistoriou mais de 20 pontos de venda irregulares de quentinhas, em bairros da Lagoa, Leblon e Ipanema, na Zona Sul da cidade. Cerca de dez notificações também foram emitidas visando a regularização.

A operação, que apreendeu materiais como vasilhames de isopor, cooler, mesas, bancos, além de algumas quentinhas, ocorreu após diversas denúncias condenando a forma de armazenamento dos alimentos e a sujeira deixada. O engarrafamento ocasionado pelos pontos de venda irregular em alguns pontos da Zona Sul, como na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, e ruas Prudente de Moraes e Anibal de Mendonça, em Ipanema, também foram um dos motivos das denúncias,

"Além dos pontos de venda impactarem negativamente o trânsito da região, a prestação de serviços de alimentação em condições especiais deve seguir normas quanto à higiene, manuseio, armazenagem e disposição. A Subprefeitura está atenta e combatendo as irregularidades junto aos órgãos municipais", explicou Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul.

De acordo com o secretário de Ordem pública, Brenno Carnevale, as ações para coibir a venda irregular de quentinhas continuarão sendo realizadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, principalmente por promover desordem no trânsito e ocupar os espaços públicos de maneira irregular.

As operações seguem sendo realizadas pela Subprefeitura da Zona Sul e a Secretaria de Ordem Pública para garantir a liberação do passeio público pelo comércio ilegal, por mesas e cadeiras não autorizadas e pela perturbação do sossego.

A Lei 1876/92 está em vigor e é responsável pela regulamentação sobre o comércio ambulante no Município. As equipes buscam cumprir a lei durante as operações realizadas.