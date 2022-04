'Gordinho do Chapadão' era procurado por uma série de roubos à mão armada em bairros da Zona Norte - Reprodução de vídeo

'Gordinho do Chapadão' era procurado por uma série de roubos à mão armada em bairros da Zona NorteReprodução de vídeo

Publicado 29/04/2022 18:23 | Atualizado 29/04/2022 18:23

Rio - Policiais penais prenderam dois foragidos da Justiça, nesta sexta-feira (29), em ações no Centro do Rio e em Niterói. Tarcizio Gomes Saldanha, o “Gordinho do Chapadão”, e Tatiana de Azevedo Maciel, a “Tati”, foram localizados pelos agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) após denúncias recebidas pela 2ª Promotoria de Investigação Penal do MPRJ e também pelo Disque-Denúncia.

De acordo com a Seap, o "Gordinho do Chapadão" foi preso pelos policiais penais no Centro do Rio. Ele é acusado de cometer assaltos à mão armada nas regiões de Deodoro e Marechal Hermes, na Zona Norte. Contra ele, havia três mandados de prisão pendentes pelas práticas de roubo. Após a prisão, ele foi levado para a 4ª DP (Praça da República), onde foi feito o registro de ocorrência.

A criminosa conhecida como Tatiana de Azevedo Maciel, a"Tati", foi presa no Centro de Niterói. Acusada de envolvimento com o tráfico de drogas e armas em diversas comunidades do Rio, ela estava foragida do sistema prisional. A prisão foi registrada na 76ª DP (Niterói).

De acordo com a Seap, as duas ações contaram com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro e do Disque Denúncia, que forneceram as informações com a localização para prisão dos foragidos do sistema prisional.