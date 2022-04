Copacabana Presente vai receber reforço no policiamento - Philippe Lima / Divulgação

Publicado 29/04/2022 17:28 | Atualizado 29/04/2022 17:29

Rio - Copacabana terá, a partir deste sábado (30), mais policiais militares e agentes civis patrulhando o bairro. Por determinação do governador Claudio Castro, a Operação Copacabana Presente irá receber o apoio de mais 31 agentes e quatro viaturas, que atuarão no reforço ao patrulhamento das 14h às 2h. Atualmente, o bairro conta com um efetivo de 50 agentes civis e 43 policiais militares.



Policiais do 19º BPM (Copacabana) e unidades subordinadas à Coordenadoria de Polícia Pacificadora realizam, junto aos agentes do Segurança Presente, fazem uma operação preventiva na Avenida Nossa Senhora de Copacabana e na Rua Barata Ribeiro para recolher objetos que possam ser utilizados como arma branca e no furto de equipamentos urbanos. Até ontem mais de 200 pessoas foram abordadas e 102 objetos perfurocortantes foram recolhidos, entre os quais, 76 facas, 12 tesouras, 4 chaves de fenda e 2 canivetes.