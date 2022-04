Metrô terá esquema especial no Desfile das Campeãs - Divulgação

Metrô terá esquema especial no Desfile das CampeãsDivulgação

Publicado 29/04/2022 16:16 | Atualizado 29/04/2022 19:57

Rio - O metrô funcionará sem interrupções entre sábado e domingo para atender ao público que irá à Sapucaí para assistir ao Desfile das Campeãs, neste sábado (30). De acordo com o MetrôRio, o transporte abrirá as portas às 5h da manhã do sábado e permanecerá funcionando até às 23h do domingo, sem interrupção.

A estação Central é a melhor alternativa para quem vai acessar o Sambódromo pelos setores ímpares. Também é indicada para quem irá desfilar nas escolas que se concentram na Avenida Pres. Vargas próximo ao edifício "Balança Mas Não Cai".

Já a estação Praça Onze é a alternativa para quem tem ingressos para os setores pares e para quem irá desfilar nas escolas que se concentram perto do prédio dos Correios.

A transferência entre as linhas 1 e 2 do metrô será feita na estação Estácio. Por conta da baldeação, a estação Cidade Nova ficará fechada entre o sábado e domingo, reabrindo na segunda-feira, como já acontece em todos os finais de semana.

Metrô na Superfície

O serviço de metrô na superfície, que tem as linhas Antero de Quental - Gávea e Botafogo - Gávea, funcionará no sábado das 5h às 23h30; e no domingo, das 7h às 22h30. A concessionária recomenda que todos os usuários comprem e recarreguem seus cartões de passagem com antecedência para evitar problemas no acesso.

As catracas do metrô também funcionam com pagamentos por aproximação, via cartões de crédito e débito, nas bandeiras Visa e Mastercard, ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a função habilitada.



Supervia

A Supervia não divulgou se os trens terão esquema especial para a noite de sábado e madrugada de domingo, quando ocorrerá o Desfile das Campeãs.

De acordo com comunicados feitos pela concessionária, serão feitas três manutenções no sistema. Uma delas ocorrerá na Estação de Madureira, onde passageiros precisarão fazer a troca de composição, no sábado, das 9h às 18h.

A outra será feita, no domingo (01), do início da operação às 19h, quando serão feitos reparos na plataforma de embarque do ramal Japeri. Por conta dessa manutenção, os trens partirão da plataforma 4, linhas C e D.