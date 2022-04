CPI dos Trens fará nova vistoria no sistema da SuperVia - Marcos Porto / Agência O Dia

CPI dos Trens fará nova vistoria no sistema da SuperVia Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 29/04/2022 17:58

Rio - Deputados que compõem a CPI dos Trens, da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), vão fazer uma nova vistoria no sistema da SuperVia na próxima segunda-feira (2). A comitiva partirá da estação de Deodoro, às 8h, e vai percorrer o ramal de Japeri, que liga a Central do Brasil à cidade da Baixada Fluminense.







"O trabalhador sai de casa e não a hora que vai chegar no trabalho. Toda a responsabilidade, a Supervia joga em um suposto roubo de cabos e nós sabemos que não é só isso. Tem a questão dos dormentes deteriorados, a malha ferroviária destruída, e ainda faltam banheiros nas estações e acessibilidade. Pelo menos a pressão da CPI conseguiu manter a tarifa atual de R$ 5 até a conclusão das discussões", afirma a presidente da CPI, deputada Lucinha (PSD). Na última segunda-feira (25), os parlamentares vistoriaram o ramal de Santa Cruz, na Zona Oeste da capital, onde puderam constatar a falta de banheiro e acessibilidade nas estações , o mato alto e lixo ao longo da linha férrea. Além de dormentes deteriorados e muros quebrados."O trabalhador sai de casa e não a hora que vai chegar no trabalho. Toda a responsabilidade, a Supervia joga em um suposto roubo de cabos e nós sabemos que não é só isso. Tem a questão dos dormentes deteriorados, a malha ferroviária destruída, e ainda faltam banheiros nas estações e acessibilidade. Pelo menos a pressão da CPI conseguiu manter a tarifa atual de R$ 5 até a conclusão das discussões", afirma a presidente da CPI, deputada Lucinha (PSD).

Na semana passada, o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Trens da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual Waldeck Carneiro (PSB), falou sobre a total omissão do Poder Público ao tratar do sistema

"Se a Agetransp não os tiver e a Setrans também não dispuser destes números, quem vai fiscalizar a SuperVia em nome do interesse público? Com isso, nos propusemos a fazer mais diligências e vistorias nos ramais, estações e vagões dos trens", afirmou Waldeck, que também se dispôs a ouvir mais atentamente as demandas da sociedade civil, como as do Fórum de Mobilidade, do Observatório dos Trens, da Casa Fluminense e do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência.

CPI dos trens

O objetivo da CPI é investigar denúncias; apurar interrupções nos serviços dos trens suburbanos, os atrasos entre os horários de chegadas e partidas, a superlotação das composições, a duração das viagens, a acessibilidade das estações, a construção de banheiros; analisar as condições de trabalho dos funcionários, dos trens e das estações; cobrar o retorno do ramal Santa Cruz–Central do Brasil; e trazer à tona os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação do serviço da concessionária de transporte ferroviário no Estado do Rio de Janeiro (Supervia). A CPI é formada pelos deputados estaduais Lucinha (presidente - PSD), Eliomar Coelho (vice-presidente - PSB), Waldeck Carneiro (Relator - PSB), Luiz Paulo (PSD), Martha Rocha (PDT) e Dionísio Lins (PP).