Faetec propõe novo modelo de fornecimento e distribuição de refeições aos alunos e profissionais da redeDivulgação

Publicado 29/04/2022 18:27

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, propõe novo modelo de fornecimento e distribuição de refeições aos alunos e profissionais da rede. O projeto piloto visa contratar empresa que prepare e já entregue pronto lanches e almoço nas unidades.

Atualmente, os alimentos são comprados e as merendeiras fazem o preparo. Pela nova proposta, o alimento já será comprar pronto. Em ambos modelos, os alunos não pagam pelas refeições e os lanches. O custo fica a cargo do governo estadual.



Para dar andamento ao projeto, que inicialmente irá atender os complexos de Quintino e Marechal Hermes, a Faetec aguarda posicionamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) a respeito da cotação de preços realizada. O parâmetro utilizado pela instituição foi questionado pelo órgão de controle, entretanto, a empresa melhor classificada apresentou desconto de 40% ao valor anteriormente cotado.



Cada refeição será entregue pronta ao estudante no custo de R$9,48. Quanto ao lanche, o custo será de R$3,51. O atendimento aos mais de 7 mil alunos dos dois complexos educacionais, além de docentes, ficaria em R$17.855.970,00.