"Loco Abreu" era investigado pelo sequestro, morte e ocultação de cadaver de um jovem, em 2015, que teria ido a um baile com amigos na Vila VintémReprodução

Publicado 29/04/2022 18:26

Rio – Policiais da 33ª DP (Realengo) em colaboração com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e militares do 14º BPM (Bangu) prenderam, nesta quinta-feira (28), um suspeito conhecido por esquartejar e ocultar vítimas do tráfico de drogas na Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio. Contra ele, conhecido como "Loco Abreu", foi cumprido mandado de prisão pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com as investigações da Delegacia de Descobertas de Paradeiro (DDPA), em 2015, um rapaz identificado por Júlio César teria ido a um baile com amigos na favela, onde foi sequestrado, morto e teve seu corpo ocultado pelo acusado.

O suspeito foi localizado após o cruzamento de dados e informações do Setor de Inteligência. "Loco Abreu" foi encontrado na travessa Reginaldo de Araújo, na Vila Vintém, e preso. Segundo a polícia, o foragido não resistiu à prisão e será encaminhado para uma instituição apropriada.